Дело возбуждено после гибели женщины и ее дочери при пожаре в Подмосковье

При пожаре в Подмосковье погибли женщина и ее ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.

«Предварительно установлено, что ночью 23 марта произошло возгорание в частном доме, расположенном в Шаховском районе Московской области, после ликвидации пожара были обнаружены тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери. В ходе пожара также пострадала 11-летняя дочь погибшей, которая в настоящий момент госпитализирована в больницу», — сказала собеседница агентства.

Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрено место пожара и назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется следствие.