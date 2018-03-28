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Дело возбуждено после гибели женщины и ее дочери при пожаре в Подмосковье
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Дело возбуждено после гибели женщины и ее дочери при пожаре в Подмосковье 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
При пожаре в Подмосковье погибли женщина и ее ребенок, возбуждено уголовное дело. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по региону Ольга Врадий.
«Предварительно установлено, что ночью 23 марта произошло возгорание в частном доме, расположенном в Шаховском районе Московской области, после ликвидации пожара были обнаружены тела 31-летней женщины и ее 12-летней дочери. В ходе пожара также пострадала 11-летняя дочь погибшей, которая в настоящий момент госпитализирована в больницу», — сказала собеседница агентства.
Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам, сотрудники СК устанавливают все обстоятельства произошедшего. Уже осмотрено место пожара и назначены судебно-медицинские экспертизы, ведется следствие.
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