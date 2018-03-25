Коробки с грецкими орехами «угнали» из гаража у жителя Новосибирска 

Крупную партию грецких орехов похитили у жителя Новосибирска. Кражу полиция раскрыла в течение суток, но вернуть похищенное владельцу не удалось.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО, 23 марта неизвестный, сломав ворота, проник в гараж одного из жителей Дзержинского района. Из гаража вор «угнал» коробки с грецкими орехами. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей. Потерпевший обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска раскрыли преступление по горячим следам.
По подозрению в краже задержали 26-летнего ранее не судимого жителя Первомайского района города. Как установили полицейские, похищенное молодой человек успел продать неустановленному лицу на одном из рынков города.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража).