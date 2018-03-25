19-летний житель Уссурийска лишился сбережений, пригласив в гости девушку

Свидание закончилось потерей денег для 19-летнего жителя Уссурийска . 22-летняя гостья забрала из тумбочки 10 тысяч рублей, пока хозяин спал.

«В дежурную часть отдела полиции поступило заявление 19-летнего местного жителя о краже денег», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.

На месте преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных очевидцев.

Как выяснилось, молодой человек пригласил к себе домой — в квартиру на улице Пушкина — новую знакомую. Молодые люди выпили и хозяин квартиры уснул. Когда юноша проснулся, то обнаружило, что гостья исчезла, прихватив с собой 10 тысяч рублей из тумбочки.

Полицейские быстро вышли на след подозреваемой и задержали 22-летнюю ранее судимую жительницу Уссурийска.

В отделе полиции она призналась в краже и рассказала, что деньги успела потратить. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Пока её отпустили под подписку о невыезде.