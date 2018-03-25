Ещё
19-летний житель Уссурийска лишился сбережений, пригласив в гости девушку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

19-летний житель Уссурийска лишился сбережений, пригласив в гости девушку 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Свидание закончилось потерей денег для 19-летнего жителя Уссурийска. 22-летняя гостья забрала из тумбочки 10 тысяч рублей, пока хозяин спал.
«В дежурную часть отдела полиции поступило заявление 19-летнего местного жителя о краже денег», — сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Уссурийску.
На месте преступления выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции опросили потерпевших и возможных очевидцев.
Как выяснилось, молодой человек пригласил к себе домой — в квартиру на улице Пушкина — новую знакомую. Молодые люди выпили и хозяин квартиры уснул. Когда юноша проснулся, то обнаружило, что гостья исчезла, прихватив с собой 10 тысяч рублей из тумбочки.
Полицейские быстро вышли на след подозреваемой и задержали 22-летнюю ранее судимую жительницу Уссурийска.
В отделе полиции она призналась в краже и рассказала, что деньги успела потратить. Девушке грозит до пяти лет лишения свободы. Пока её отпустили под подписку о невыезде.
АиФ-Владивосток: последние новости
Увидят ли приморцы самый яркий звездопад «Персеиды»? Стрелявший в депутата Аркушенко взят под стражу Почти 90 тысяч рублей получили приморцы за сданное оружие
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В деле Скрипаля появился неожиданный свидетель228
«Путин стал госсекретарем США»
США подошли к «самому опасному моменту в истории»89
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть259
Украина объяснила сдачу флота в Крыму111
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия В мире
«Путин стал госсекретарем США»
США В мире
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение