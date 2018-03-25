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Молодой мужчина украл коробки с грецкими орехами и сбыл их на рынок
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Молодой мужчина украл коробки с грецкими орехами и сбыл их на рынок 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
23 марта новосибирские полицейские задержали 26-летнего мужчину, который украл коробки с грецкими орехами, — товар он сбыл торговцам рынка.
«Сломав ворота, проник в гараж одного из жителей Дзержинского района и похитил коробки с грецкими орехами. Сумма ущерба составила 160 тысяч рублей, — сообщается на сайте ГУ МВД России по Новосибирской области. — Похищенное он сбыл неустановленному лицу на одном из рынков города».
Как уточнили в полиции, раньше молодой человек к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него возбудили дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
На какой именно рынок он сбыл украденные орехи, в полиции не уточнили, так как «идёт проверка, поэтому информация не разглашается».
Сообщения от полиции о краже орехов — это редкость, в отличии от преступлений в цветочных магазинах. Так, в январе новосибирские полицейские задержали молодого мужчину, который ограбил цветочный салон.
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