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Житель Владимирской области задержан за грабеж, совершенный летом в Дзержинске
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Житель Владимирской области задержан за грабеж, совершенный летом в Дзержинске 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Как было установлено полицейскими, 30 июля прошлого года на проспекте Циолковского 27-летний мужчина отнял сумочку у местной жительницы, после чего скрылся.
В марте в ходе расследования уголовного дела была установлена личность подозреваемого. В настоящее время задержанный мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Ведется следствие.
Напомним, грабеж, совершенный в 2016 году, раскрыт в Нижнем Новгороде.
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