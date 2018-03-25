Житель Владимирской области задержан за грабеж, совершенный летом в Дзержинске 

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД.
Как было установлено полицейскими, 30 июля прошлого года на проспекте Циолковского 27-летний мужчина отнял сумочку у местной жительницы, после чего скрылся.
В марте в ходе расследования уголовного дела была установлена личность подозреваемого. В настоящее время задержанный мужчина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Ведется следствие.
Напомним, грабеж, совершенный в 2016 году, раскрыт в Нижнем Новгороде.