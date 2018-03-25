Ещё
Молодая пара из Томска торговала героином в Новосибирске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молодая пара из Томска торговала героином в Новосибирске 

Все новости Новосибирской области 50 минут назад
Фото: Все новости Новосибирской области
«В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2017 года 19-летний молодой человек предложил 22-летней сожительнице сбывать наркотическое средство. Оба фигуранта — жители Томска и временно проживали в Новосибирске. Молодой человек приобретал героин, доставлял в квартиру, где сожители расфасовывали его на мелкие дозы. Последующий сбыт наркотических средств осуществлялся с использованием интернета бесконтактным способом посредством оборудования тайников-закладок на территории Новосибирска», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.
В сентябре прошлого года молодых людей задержали, из незаконного оборота изъят героин общей массой чуть более 19 граммов. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Напомним, у 26-летнего жителя села Пайвино Мошковского района сотрудники полиции обнаружили 4,7 килограмма марихуаны. Мужчина хранил наркотики в одном из строений на личном подворье. Однако это были не все «заготовки» запасливого маслянинца. Оперативники обнаружили еще несколько пакетов с марихуаной. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств составил 14,79 килограмма.
Все новости Новосибирской области: последние новости
Преступную схему получения денег разработала бухгалтер в Багане Наркополицейских наказали за «крышевание» бизнесменов Замначальника судебных приставов попалась на взятке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США подошли к «самому опасному моменту в истории»17
В Лондоне верят в восстановление отношений с РФ283
Украина объяснила принесение флота в жертву66
В Европе признались в любви к РФ и Путину324
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть218
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение