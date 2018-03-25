Молодая пара из Томска торговала героином в Новосибирске

«В ходе предварительного следствия установлено, что в июне 2017 года 19-летний молодой человек предложил 22-летней сожительнице сбывать наркотическое средство. Оба фигуранта — жители Томска и временно проживали в Новосибирске . Молодой человек приобретал героин, доставлял в квартиру, где сожители расфасовывали его на мелкие дозы. Последующий сбыт наркотических средств осуществлялся с использованием интернета бесконтактным способом посредством оборудования тайников-закладок на территории Новосибирска», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области

В сентябре прошлого года молодых людей задержали, из незаконного оборота изъят героин общей массой чуть более 19 граммов. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Напомним, у 26-летнего жителя села Пайвино Мошковского района сотрудники полиции обнаружили 4,7 килограмма марихуаны. Мужчина хранил наркотики в одном из строений на личном подворье. Однако это были не все «заготовки» запасливого маслянинца. Оперативники обнаружили еще несколько пакетов с марихуаной. Общий вес изъятых из незаконного оборота наркотических средств составил 14,79 килограмма.