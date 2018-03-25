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В Иркутской области лжецелительница выманила у женщины 680 тысяч рублей
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В Иркутской области лжецелительница выманила у женщины 680 тысяч рублей 

АиФ Иркутск 58 минут назад
Фото: АиФ Иркутск
Сотрудники полиции предупреждают: в Иркутской области активировались лжецелительницы и гадалки.
В Ангарске сотрудники уголовного розыска ведут поиски подозреваемых в мошенничестве. Женщины представились целительницами и похитили у 68-летней пенсионерки все сбережения.
«23 марта в квартале 189 города нефтехимиков к пожилой женщине подошли две злоумышленницы и предложили снять порчу с её родственников», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Иркутской области.
Мошенницы убедили пенсионерку снять со своих счетов все деньги — 680 тысяч рублей — и передать им.
Поняв, что стала жертвой преступления, женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».
Напомним, 20 марта жертвой мошенницы стала 70-летняя жительница Ангарска. За снятие порчи она отдала лжецелительнице 45 тысяч рублей.
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