В Иркутской области лжецелительница выманила у женщины 680 тысяч рублей

Сотрудники полиции предупреждают: в Иркутской области активировались лжецелительницы и гадалки.

Ангарске сотрудники уголовного розыска ведут поиски подозреваемых в мошенничестве. Женщины представились целительницами и похитили у 68-летней пенсионерки все сбережения.

«23 марта в квартале 189 города нефтехимиков к пожилой женщине подошли две злоумышленницы и предложили снять порчу с её родственников», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РОссии по Иркутской области.

Мошенницы убедили пенсионерку снять со своих счетов все деньги — 680 тысяч рублей — и передать им.

Поняв, что стала жертвой преступления, женщина обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, 20 марта жертвой мошенницы стала 70-летняя жительница Ангарска. За снятие порчи она отдала лжецелительнице 45 тысяч рублей.