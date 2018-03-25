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В Юго-Западной Китае конфисковано около 200 кг наркотиков
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В Юго-Западной Китае конфисковано около 200 кг наркотиков 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Куньмин, 25 марта /Синьхуа/ — Правоохранительные органы провинции Юньнань /Юго-Западный Китай/ раскрыли в этом месяце 4 крупных дела, связанных с наркобизнесом, в результате чего, было конфисковано около 200 кг наркотических средств.
В течение недели полицейские города Линьцан арестовали три банды наркоторговцев и задержали четверых подозреваемых. 12 марта полицейские задержали мужчину, управлявшего мотоциклом, рядом с контрольно-пограничным пунктом и обнаружили в его чемодане более 17 кг героина.
14 марта благодаря поступившей информации, правоохранительные органы поймали женщину, перевозившую более 21 кг метамфетамина.
16 марта полицейские поймали двоих мужчин, транспортировавших наркотики через границу и обнаружили более 101 кг метамфетамина в их машине.
Ранее в этом месяце полиция уезда Лунлин города Баошань раскрыла еще одно преступление, в результате чего, было конфисковано более 57 кг метамфетамина и задержано трое подозреваемых, включая двух граждан Мьянмы.
В настоящее время ведется расследование вышеупомянутых дел.
Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным повсеместным производством наркотиков и их незаконной торговлей. -0-
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