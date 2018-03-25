В Юго-Западной Китае конфисковано около 200 кг наркотиков

Куньмин, 25 марта / Синьхуа / — Правоохранительные органы провинции Юньнань /Юго-Западный Китай / раскрыли в этом месяце 4 крупных дела, связанных с наркобизнесом, в результате чего, было конфисковано около 200 кг наркотических средств.

В течение недели полицейские города Линьцан арестовали три банды наркоторговцев и задержали четверых подозреваемых. 12 марта полицейские задержали мужчину, управлявшего мотоциклом, рядом с контрольно-пограничным пунктом и обнаружили в его чемодане более 17 кг героина.

14 марта благодаря поступившей информации, правоохранительные органы поймали женщину, перевозившую более 21 кг метамфетамина.

16 марта полицейские поймали двоих мужчин, транспортировавших наркотики через границу и обнаружили более 101 кг метамфетамина в их машине.

Ранее в этом месяце полиция уезда Лунлин города Баошань раскрыла еще одно преступление, в результате чего, было конфисковано более 57 кг метамфетамина и задержано трое подозреваемых, включая двух граждан Мьянмы

В настоящее время ведется расследование вышеупомянутых дел.

Провинция Юньнань является главным фронтом борьбы Китая с наркобизнесом, так как граничит с Золотым треугольником, известным повсеместным производством наркотиков и их незаконной торговлей. -0-