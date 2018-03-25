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За сутки в Приморье задержали трех подозреваемых в наркопреступлениях
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За сутки в Приморье задержали трех подозреваемых в наркопреступлениях 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Управления Росгвардии по Приморскому краю.
во время патрулирования улицы Минеров был замечен мужчина, и повернулся в другую сторону. При досмотре в кармане куртки у 36-летнего мужчины был обнаружен сверток с веществом, похожим на наркотики. Согласно результатам экспертизы вещество является синтетическим наркотиком
на улице Сельскохозяйственной был задержан 21-летний мужчина, у которого в кармане брюк обнаружили сверток с веществом синтетического происхождения.
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