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30-летний мужчина задержан в Нижегородской области за кражу трех тысяч рублей
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30-летний мужчина задержан в Нижегородской области за кражу трех тысяч рублей 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, молодой человек проник в один из домов района и похитил из кошелька хозяйки жилища принадлежавшую ей наличность. Женщина, обнаружив пропажу, обратилась за помощью в полицию.
Некоторое время спустя стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его. В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Расследование уголовного дела продолжается.
Напомним, три тысячи рублей украл 31-летний нижегородец из раздевалки предприятия.
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