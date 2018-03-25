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Водитель сбил насмерть мужчину на юго-востоке Москвы и попытался скрыться
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Водитель сбил насмерть мужчину на юго-востоке Москвы и попытался скрыться 

Газета.Ru 10 минут назад
Фото: Газета.Ru
Водитель автомобиля Lada сбил насмерть пешехода в столичном районе Люблино и попытался скрыться с места происшествия, его задержала полиция, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в Главном управлении ГИБДД России по городу.
"На проспекте 40 лет Октября, в районе д. 16, корп. 1 водитель автомобиля Lada совершил наезд на мужчину и скрылся с места происшествия, в настоящее время он задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии пешеход скончался", — сказал источник.
В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.
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