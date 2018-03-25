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Полиция задержала водителя автомобиля Lada, насмерть сбившего мужчину на юго-востоке Москвы
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Полиция задержала водителя автомобиля Lada, насмерть сбившего мужчину на юго-востоке Москвы 

Агентство «Москва» 17 минут назад
Сотрудники полиции задержали водителя автомобиля Lada, насмерть сбившего мужчину в столичном районе Люблино. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«На проспекте 40 лет Октября, в районе д. 16, корп. 1 водитель автомобиля Lada совершил наезд на мужчину и скрылся с места происшествия, в настоящее время он задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии пешеход скончался», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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