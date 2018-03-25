Борьба с коррупцией: итоги недели 19—25 марта

Во время допроса в Мосгорсуде , где рассматривается дело о взятках главы УСБ СКР Михаила Максименко, руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов заявил, что следователя превратили в глазах общественности в демона, обвинив в преступлениях, которых он не совершал. Также он добавил, что пожалуется генпрокурору Чайке на то, как ведется следствие в отношении его коллег.

Варшавского В Москве суд арестовал экс-депутата Госдумы

Тверской суд Москвы заключил под стражу до 20 апреля бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц»

Бывший советник главы «Ростеха» заподозрен в растрате 10 млн рублей

В Москве сотрудники ФСБ МВД заподозрены в получении особо крупной взятки

В столице задержаны два сотрудника ФСБ и замначальника УВД по Северо-восточному административному округу, подозреваемые в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконную регистрацию иностранцев.

Замглавы дальневосточной таможни обвинен во взяточничестве

В Москве задержанному 21 марта по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей первому замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергею Федорову предъявлено обвинение во взяточничестве.

Следователи возбудили дело в отношении главы Управления антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева, обвиненного в получении взятки деньгами и имуществом на более чем 3 млн рублей.

В летном отряде «Россия» прошла проверка Генеральной прокуратуры

По данным ПАСМИ, комиссия надзорного ведомства выявила нарушения в ФГБУ «СЛО „Россия“» в результате инспекции деятельности авиационно-технической базы, летного комплекса и учебного центра.

Крупнейший поставщик лекарств «Р-фарм» заподозрен в сговоре с Минздравом

Минздрав мог создать одному из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств — группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика — преимущества при закупке дорогостоящих препаратов, полагают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Главный нижегородский налоговик заподозрен во взяточничестве

В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани

Бывшего сотрудника УФСБ по Сибирскому военному округу осудили за государственную измену. Чекист променял честь и секретные сведения на юани, полученные от китайских спецслужб.