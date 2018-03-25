Борьба с коррупцией: итоги недели 19—25 марта 

Генерал СКР Дрыманов заявил, что фигуру Михаила Максименко демонизировали
Во время допроса в Мосгорсуде, где рассматривается дело о взятках главы УСБ СКР Михаила Максименко, руководитель ГСУ СКР по Москве Александр Дрыманов заявил, что следователя превратили в глазах общественности в демона, обвинив в преступлениях, которых он не совершал. Также он добавил, что пожалуется генпрокурору Чайке на то, как ведется следствие в отношении его коллег.
В Москве суд арестовал экс-депутата Госдумы Варшавского
Тверской суд Москвы заключил под стражу до 20 апреля бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского, обвиняемого в мошенничестве по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц».
Бывший советник главы «Ростеха» заподозрен в растрате 10 млн рублей
Следственный комитет задержал экс-советника главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Николая Семенова по подозрению в растрате средств Национальной иммунобиологической компании.
В столице задержаны два сотрудника ФСБ и замначальника УВД по Северо-восточному административному округу, подозреваемые в получении взятки в размере 6 млн рублей за незаконную регистрацию иностранцев.
Замглавы дальневосточной таможни обвинен во взяточничестве
В Москве задержанному 21 марта по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей первому замначальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Сергею Федорову предъявлено обвинение во взяточничестве.
Глава антимонопольной службы Дагестана обвинен в получении взятки часами и оружием
Следователи возбудили дело в отношении главы Управления антимонопольной службы по Дагестану Кубасая Кубасаева, обвиненного в получении взятки деньгами и имуществом на более чем 3 млн рублей.
В летном отряде «Россия» прошла проверка Генеральной прокуратуры
По данным ПАСМИ, комиссия надзорного ведомства выявила нарушения в ФГБУ «СЛО „Россия“» в результате инспекции деятельности авиационно-технической базы, летного комплекса и учебного центра.
Крупнейший поставщик лекарств «Р-фарм» заподозрен в сговоре с Минздравом
Минздрав мог создать одному из крупнейших российских дистрибуторов и производителей лекарств — группе компаний «Р-фарм» Алексея Репика — преимущества при закупке дорогостоящих препаратов, полагают в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Главный нижегородский налоговик заподозрен во взяточничестве
Басманный районный суд Москвы арестовал руководителя управления Федеральной налоговой службы по Нижегородской области Владимира Шелепова по подозрению в получении особо крупной взятки.
В Забайкалье осудили ФСБшника, продавшего родину за юани
Бывшего сотрудника УФСБ по Сибирскому военному округу осудили за государственную измену. Чекист променял честь и секретные сведения на юани, полученные от китайских спецслужб.
У сенатора Сулеймана Керимова появился подельник из числа коллег по Совету Федерации, руководителя ГСУ СКР вызвали на допрос в суд по делу о взятках, а бывшего главу МУРа арестовали за участие в вымогательстве — читайте эти и другие новости в дайджесте ПАСМИ «Борьба с коррупцией: итоги недели 12—18 марта».