Полиция Новой Москвы задержала четырех конфликтующих мужчин 

Мужчины из поселка Внуково решили выяснить отношения после распития спиртного.
По сообщению пресс-службы московского управления МВД РФ, четверо повздоривших мужчин были задержаны после того, как принялись выяснять отношения в нетрезвом виде.
— В поселке Внуково произошел конфликт на бытовой почве. Четверо мужчин подрались двое на двое. Все участники конфликта доставлены в отделение полиции, — сообщили ТАСС в ведомстве.
В полиции уточнили, что задержанные мужчины нетрезвы.
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