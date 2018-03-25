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Как минимум семь человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро
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Как минимум семь человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Полиция Рио-де-Жанейро сообщила о гибели не менее семи человек во время перестрелки в трущобах города, передает Reuters.
По данным правоохранителей, перестрелка произошла, когда полиция искала подозреваемого в убийстве в одной из фавел города. Сообщается, что полиция нашла несколько гранат и стрелковое оружие, которое могло использоваться в убийстве на прошлой неделе. После этого на полицейских было совершено нападение.
Отмечается, что фавелу, в которой был полицейский патруль, контролирует Красная команда — одна из самых крупных преступных группировок, которая занимается наркобизнесом.
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