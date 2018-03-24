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По факту аварии, в которую попали дети из Белоруссии, возбуждено дело
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По факту аварии, в которую попали дети из Белоруссии, возбуждено дело 

Вести.Ru 1 час назад
Региональное следственное управление СКР возбудило уголовное дело в связи с ДТП с автобусом из Белоруссии, в которой пострадали десять детей.
Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ведомства, авария произошла в минувшую пятницу, 23 марта, на 222-м километре автодороги Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе области. Автомобиль ВАЗ-2107 столкнулся с пассажирским автобусом, направлявшимся из Минска в Санкт-Петербург. По предварительным данным, пострадали более 20 человек, десять из них — дети.
Дети и взрослые направлялись в Петербург для участия в соревнованиях по танцам. Все пострадавшие являются белорусскими гражданами.
Как сообщили в пресс-службе управления СКР, дело возбуждено по признакам преступления об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи выясняют причины аварии и устанавливают все обстоятельства ДТП.
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