Бдительные нижегородцы помогли задержать мужчин с наркотиками

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД , горожане сообщили о подозреваемых в хранении наркотических средств в полицию Сормовского района в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».

21 марта, в среду, сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков был остановлен 29-летний житель Нижегородской области , хранивший при себе полиэтиленовый пакетик с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что найденное вещество является наркотической смесью общей массой 1,910 грамма.

Аналогичный случай произошел на улице Коминтерна, где в ходе личного досмотра задержанного гражданина стражи порядка обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с веществом общей массой 1,450 грамма.

Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».

Напомним, мужчина, купивший наркотики за биткоины, арестован в Нижнем Новгороде.