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Бдительные нижегородцы помогли задержать мужчин с наркотиками
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Бдительные нижегородцы помогли задержать мужчин с наркотиками 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального Управления МВД, горожане сообщили о подозреваемых в хранении наркотических средств в полицию Сормовского района в рамках акции «Сообщи, где торгуют смертью».
21 марта, в среду, сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков был остановлен 29-летний житель Нижегородской области, хранивший при себе полиэтиленовый пакетик с веществом светлого цвета. Экспертиза показала, что найденное вещество является наркотической смесью общей массой 1,910 грамма.
Аналогичный случай произошел на улице Коминтерна, где в ходе личного досмотра задержанного гражданина стражи порядка обнаружили и изъяли полиэтиленовый сверток с веществом общей массой 1,450 грамма.
Возбуждены уголовные дела по статье «Незаконное хранение наркотических веществ в крупном размере».
Напомним, мужчина, купивший наркотики за биткоины, арестован в Нижнем Новгороде.
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