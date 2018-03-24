Злоумышленник украл из инкассаторской машины почти 5 млн рублей 

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В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве

Вступил в силу приговор ростовскому бизнесмену за хищение у банка 460 млн рублей

В Ярославле направлено в суд уголовное дело о хищении 2 млн рублей из банкоматов