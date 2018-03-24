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Злоумышленник украл из инкассаторской машины почти 5 млн рублей
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Злоумышленник украл из инкассаторской машины почти 5 млн рублей 

Банки.ру 52 минуты назад
В Москве задержан подозреваемый в краже 4,7 млн рублей из инкассаторского автомобиля, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
«В дежурную часть ОМВД России по Таганскому району поступило заявление от начальника службы собственной безопасности одной из фирм, осуществляющей банковские и инкассаторские услуги. Заявитель сообщил о краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств. Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 миллиона рублей», — отмечается в релизе.
Полицейские задержали злоумышленника в Каширском районе Подмосковья. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемый задержан, заключили в ведомстве.
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