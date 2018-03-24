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В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве
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В Москве задержали подозреваемого в кредитном мошенничестве 

Банки.ру 59 минут назад
Московские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в кредитном мошенничестве, сообщили в пресс-службе столичного МВД.
«В ОМВД России по району Тропарево-Никулино поступило заявление от представителя банка. Он пояснил, что в салон сотовой связи на улице Покрышкина обратился молодой человек, который предоставил и оформил кредитный договор на приобретение мобильного телефона и аксессуаров к нему. Получив приобретенный товар, обязательства по договору мужчина не выполнил. Материальный ущерб составил более 100 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.
Позже правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление приезжий из ближнего зарубежья. Как выяснилось, он предоставил справку с места работы, с которой уже уволился.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кредитное мошенничество». В отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, добавили в пресс-службе.
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