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Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн руб в Москве
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Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн руб в Москве 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Столичные полицейские задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.
«Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 миллиона рублей из инкассаторского автомобиля», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.
Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 миллиона рублей.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в подмосковной Кашире задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области. Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся», — отметил Титов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».
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