Инкассатора задержали за кражу 4,7 млн руб в Москве

Столичные полицейские задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в краже из инкассаторского автомобиля крупной суммы денежных средств, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

Юрий Титов. «Оперуполномоченными уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержан подозреваемый в краже 4,7 миллиона рублей из инкассаторского автомобиля», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве

Сотрудники полиции установили, что автомобиль фирмы, в котором находились двое сотрудников инкассаторской службы, остановился на улице Золоторожский Вал. Водитель ненадолго отлучился, а когда вернулся обнаружил, что его напарника нет. Из салона исчезла также инкассаторская сумка с деньгами. Общий материальный ущерб составил 4,7 миллиона рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в подмосковной Кашире задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний приезжий из Липецкой области . Как выяснилось, находясь в салоне служебной машины, он попросил коллегу выйти за кофе, а сам в этот момент забрал деньги и скрылся», — отметил Титов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража».