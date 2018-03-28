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Сопровождавших Пучдемона в Европе полицейских задержали в Каталонии
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Сопровождавших Пучдемона в Европе полицейских задержали в Каталонии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МАДРИД, 28 мар — РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала двух сотрудников каталонских правоохранительных органов, сопровождавших бывшего главу женералитета Карлеса Пучдемона во время его поездки по Европе.
В момент задержания каталонского политика в Германии с ним находились еще четыре человека, в том числе сотрудники каталонских правоохранительных органов Mossos d'Esquadra. Один из них — Шавьер Гоикоэчеа Фернандес — был задержан в Вильясар-де-Мар (провинция Барселона), где он живет, второй — Карлос де Педро Лопес в барселонском аэропорту Эль-Прат, куда он прибыл из Брюсселя, сообщают источники в Национальной полиции.
В настоящее время они доставлены в комиссариат, после дачи показаний будет принято решение, будет ли они отпущены до вызова в суд.
Помимо сотрудников правоохранительных органов в машине в момент ареста Пучдемона находились предприниматель, бывший политик Жозеп Мария Матамала и профессор университета Барселоны, специалист по Тибету, Жозеп Луис Алай.
Прокуратура Национального суда Испании считает их виновными в укрывательстве преступления.
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, которому предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, был задержан в Германии на основании европейского ордера на арест, выданного испанским судьей, в минувшее воскресенье. Он направлялся из Финляндии в Бельгию.
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