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В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы
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В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы 

Вести.Ru 1 час назад
Во французском в магазине, где накануне произошел захват заложников, обнаружили три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
26-летний марокканец взял в заложники покупателей одного из супермаркетов, напоминает «Россия 24». Террориста ликвидировали в результате штурма. Погибли четыре человека, в том числе полицейский, который обменял себя на часть заложников, пострадавших — 16.
Позже в полиции сообщили, что задержаны два предполагаемых сообщника нападавшего, а в доме террориста во время обыска нашли письмо-завещание, в котором он ссылался на запрещенную в России группировку ИГ.
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