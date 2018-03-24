В освобожденном от террориста французском магазине нашли три бомбы

Во французском в магазине, где накануне произошел захват заложников, обнаружили три самодельных взрывных устройства. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

26-летний марокканец взял в заложники покупателей одного из супермаркетов, напоминает «Россия 24». Террориста ликвидировали в результате штурма. Погибли четыре человека, в том числе полицейский, который обменял себя на часть заложников, пострадавших — 16.