Срочно: Французские следователи нашли в подвергшемся нападению супермаркете три взрывных устройства, пистолет и охотничий нож

Париж, 24 марта / Синьхуа / — Французские следователи нашли в подвергшемся нападению супермаркете три взрывных устройства, пистолет и охотничий нож. Об этом сообщили СМИ. —0—