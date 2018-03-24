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Срочно: Французские следователи нашли в подвергшемся нападению супермаркете три взрывных устройства, пистолет и охотничий нож
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Срочно: Французские следователи нашли в подвергшемся нападению супермаркете три взрывных устройства, пистолет и охотничий нож 

ИА Синьхуа 1 час назад
Париж, 24 марта /Синьхуа/ — Французские следователи нашли в  подвергшемся нападению супермаркете три взрывных устройства,
пистолет и охотничий нож. Об этом сообщили СМИ. —0—
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