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Пенсионер из Самарской области стал жертвой ограбления из-за собственной забывчивости
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Пенсионер из Самарской области стал жертвой ограбления из-за собственной забывчивости 

ТРК Губерния 1 час назад
Злоумышленнику не пришлось даже взламывать замок — дверь была открыта.
Пенсионера из Сызранского района Самарской области ограбил приятель, сообщает ГУ МВД России по Самарской области. Увидев, что дверь не заперта, мужчина, не раз бывавший здесь в гостях и знавший, где 67-летний хозяин хранит деньги, воспользовался случаем. Его добычей стали 6700 рублей, которые, как впоследствии признался ранее не судимый злоумышленник, он потратил на спиртное. В настоящее время в отношении 53-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
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