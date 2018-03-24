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Мужчина получил огнестрельное ранение в результате конфликта в Тимирязевском парке
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Мужчина получил огнестрельное ранение в результате конфликта в Тимирязевском парке 

Агентство «Москва» 23 минуты назад
На севере столицы в мужчину выстрелили из травматического оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.
«В Тимирязевском парке столицы между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия, причинив последнему ранение», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что злоумышленник скрылся. Принимаются меры для его розыска и задержания.
В свою очередь, источник в правоохранительных органах сообщил Агентству «Москва», что конфликт произошел между хозяевами собак, выгуливавших своих питомцев в парке.
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