Мужчина получил огнестрельное ранение в результате конфликта в Тимирязевском парке

На севере столицы в мужчину выстрелили из травматического оружия. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу.

«В Тимирязевском парке столицы между двумя мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В ходе ссоры один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия, причинив последнему ранение», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что злоумышленник скрылся. Принимаются меры для его розыска и задержания.