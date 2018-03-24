Как к себе домой: вор из Сызрани украл 6700 рублей у друга

— К дежурному обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что кто-то похитил из его квартиры 6700 рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что в квартиру проникли без взлома. Злоумышленник просто открыл входную дверь. Оказалось, хозяин сам забыл ее запереть.

В преступлении признался 52-летний знакомый пенсионера. Мужчина много раз был у потерпевшего в гостях и прекрасно знал, что хозяин прячет деньги в шкафу. Все награбленное вор потратил на спиртное.

В отношении злоумышленника стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.