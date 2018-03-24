Ещё
Как к себе домой: вор из Сызрани украл 6700 рублей у друга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как к себе домой: вор из Сызрани украл 6700 рублей у друга 

63.ru 30 минут назад
Фото: 63.ru
В Самарской области полицейские задержали 52-летнего жителя Сызрани. Его подозревают в краже.
— К дежурному обратился 66-летний пенсионер. Мужчина сообщил, что кто-то похитил из его квартиры 6700 рублей, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
На месте происшествия стражи порядка выяснили, что в квартиру проникли без взлома. Злоумышленник просто открыл входную дверь. Оказалось, хозяин сам забыл ее запереть.
В преступлении признался 52-летний знакомый пенсионера. Мужчина много раз был у потерпевшего в гостях и прекрасно знал, что хозяин прячет деньги в шкафу. Все награбленное вор потратил на спиртное.
В отношении злоумышленника стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.
63.ru: последние новости
В Отрадном местный житель украл у друга 9500 рублей Прятали героин в женской сумочке: полицейские нашли 1,5 кг наркотиков в самарской квартире «От криков матери волосы встают дыбом»: в Тольятти несовершеннолетний выпал из окна
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп готовится выслать российских дипломатов328
Над Крымским мостом нависла угроза606
Васильева спасла умирающего Добронравова50
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями558
Москва уличила Лондон в разработке химоружия28
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение