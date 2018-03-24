Белгородец, погрязший в долгах, пытался взорвать банкоматы

Белгородский предпринимать пытался взорвать банкоматы для того, чтобы расплатиться с долгами, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

С начала года в полицию поступило три заявления от сотрудников службы безопасности одной из финансово-кредитных организаций города. Все они сообщали о попытке ограбления банкоматов, расположенных в зонах самообслуживания.

Правоохранители вышли на подозреваемого. Им оказался 39-летний руководитель одной из фирм, торгующих строительными материалами. По версии следствия, мужчина трижды пытался взорвать банкоматы, чтобы расплатиться с долгами, которых у него накопилось более миллиона рублей.

Бойцы Росгвардии задержали подозреваемого, а также провели обыски в его доме и офисе. Мужчина во всем признался. В отношении него возбудили сразу три уголовных дела.