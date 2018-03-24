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В Дагестане нейтрализовали боевика, который был связан с ИГИЛ*
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В Дагестане нейтрализовали боевика, который был связан с ИГИЛ* 

ТК «Звезда» 13 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В операции участвовали сотрудники спецназа ФСБ РФ, Росгвардии, а также органов внутренних дел.
В селе Анди Ботлихском районе Дагестана, был связан в ходе контртеррористической операции был нейтрализован боевик. В информационном центре НАК заявили, что он был связан с террористической организацией ИГИЛ*.
«По имеющимся оперативным данным, (боевик — прим. ред.) находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности», — сказано в заявлении.
Отмечается, что в операции участвовали сотрудники спецназа ФСБ РФ, Росгвардии, а также органов внутренних дел.
* ИГИЛ — террористической организация запрещенная на территории РФ.
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