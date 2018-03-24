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Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в стрельбе по полицейским
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Суд в Петербурге арестовал обвиняемого в стрельбе по полицейским 

ТАСС 1 час назад
Фото: Петербургский дневник
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Приморский районный суд Петербурга взял под стражу водителя автомобиля «Хаммер» Олега Малкова, обвиняемого в стрельбе по полицейским, которые пытались досмотреть его иномарку. Об этом сообщает в субботу объединенная пресс-служба судов города.
"Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Малкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти"), сроком на два месяца, до 20 мая. Фигурант вину не признает", — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что ночью 20 марта полицейские в ходе профилактической операции остановили у дома 13 на Коломяжском проспекте «Хаммер» для проверки документов и попросили водителя открыть багажник. В ответ водитель несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции, после чего те открыли ответный огонь по автомобилю и начали преследование. Машину злоумышленника обнаружили в том же районе, где произошло ЧП, Малков скрывался у своей знакомой, о его задержании стало известно спустя три дня после инцидента.
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