Гайчанка плеснула кислотой в продавца и похитила деньги из кассы

В Гае в одном из торговых павильонов на проспекте Победы произошло разбойное нападение, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области . Установлено, что женщина плеснула уксусной кислотой в лицо работнице павильона, похитила из кассы более 5000 рублей и скрылась.

К счастью, пострадавшей госпитализация не потребовалась. После оказания помощи медики отпустили женщину домой. По горячим следам полицейским удалось задержать преступницу, ей оказалась 29-летняя гайчанка с криминальным прошлым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Учитывая рецидив преступления, подозреваемой грозит суровое наказание — до 10 лет лишения свободы.