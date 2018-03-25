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Гайчанка плеснула кислотой в продавца и похитила деньги из кассы
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Гайчанка плеснула кислотой в продавца и похитила деньги из кассы 

ProOren 31 минуту назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В Гае в одном из торговых павильонов на проспекте Победы произошло разбойное нападение, сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области. Установлено, что женщина плеснула уксусной кислотой в лицо работнице павильона, похитила из кассы более 5000 рублей и скрылась.
К счастью, пострадавшей госпитализация не потребовалась. После оказания помощи медики отпустили женщину домой. По горячим следам полицейским удалось задержать преступницу, ей оказалась 29-летняя гайчанка с криминальным прошлым.
Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Учитывая рецидив преступления, подозреваемой грозит суровое наказание — до 10 лет лишения свободы.
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