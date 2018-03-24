Приморец 3 года не давал покоя бизнес-центрам Санкт-Петербурга

Уроженец Владивостока задержан по подозрению в большом числе краж из бизнес-центров Санкт-Петербурга , добычей злоумышленника чаще всего становились ноутбуки Apple Macbook, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Фонтанка.ру»

На данный момент 37-летний мужчина подозревается как минимум в шести эпизодах. Следствие считает, что впервые приморец совершил кражу в 2015 году: тогда он забрал недорогой ноутбук из офиса ООО «Центр технологий» в бизнес-центре «Сенатор».

Спустя год о краже заявили сотрудники «Кристал Сервис» в том же «Сенаторе», где пропал Macbook. Ущерб составил 70 тысяч рублей. В том же году еще одна техника Apple , на этот раз стоимостью 100 тысяч рублей, исчезла из офиса ООО «Элтра» в БЦ «Кантемировский».

Как отмечают в полиции, большая часть краж совершалась в обеденное время. Судя по всему, злоумышленник пользовался отсутствием работников на месте.

Мужчина ранее был неоднократно судим. Сейчас устанавливается причастность задержанного к другим подобным эпизодам.