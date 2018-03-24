В Славском районе женщина хотела убить приятельницу поленом из-за ревности

Жительницу Славского района чуть не убили деревянным паленом. Сделать это хотела её знакомая. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области в субботу, 24 марта.

«Выяснилось, что потерпевшая пригласила к себе в гости 52-летнюю знакомую и её супруга. В процессе застолья женщины поссорились на почве ревности. По предварительным данным, гостья, взяв в руку деревянное полено, угрожала убить хозяйку квартиры. Последняя всерьез ёиспугалась за свою жизнь и обратилась за помощью в полицию. Участковые полиции опросили всех участников конфликта и собрали доказательства причастности 52-летней женщины к противоправному поступку», — сообщают в пресс-службе.

На подозреваемую завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет лишения свободы.