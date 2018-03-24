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Под Волгоградом мужчина прострелил ногу прохожему
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Под Волгоградом мужчина прострелил ногу прохожему 

АиФ Волгоград 24 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
Мужчина ранил 35-летнего незнакомца в голень из ружья во время перепалки в Палласовском районе Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел тогда, когда 31-летний мужчина стоял с приятелем возле своего дома. Мимо них в этот момент проходил 35-летний незнакомец с другом. Мужчины начали ругаться буквально на пустом месте, да так, что стали драться. Во время потасовки 31-летнего палласовца ударили стеклянной бутылкой по голове. Разозлившись, тот забежал во двор дома, взял ружье и два раза выстелил в сторону дерущихся. В итоге пуля попала в одного из них.
Полицейские задержали стрелявшего и завели уголовное дело. Мужчина признал свою вину частично, заявив, что стрелял в землю и ранил незнакомца нечаянно. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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