Под Волгоградом мужчина прострелил ногу прохожему

Мужчина ранил 35-летнего незнакомца в голень из ружья во время перепалки в Палласовском районе Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел тогда, когда 31-летний мужчина стоял с приятелем возле своего дома. Мимо них в этот момент проходил 35-летний незнакомец с другом. Мужчины начали ругаться буквально на пустом месте, да так, что стали драться. Во время потасовки 31-летнего палласовца ударили стеклянной бутылкой по голове. Разозлившись, тот забежал во двор дома, взял ружье и два раза выстелил в сторону дерущихся. В итоге пуля попала в одного из них.

Полицейские задержали стрелявшего и завели уголовное дело. Мужчина признал свою вину частично, заявив, что стрелял в землю и ранил незнакомца нечаянно. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.