В Челябинской области мужчина ограбил вещевой магазин на 18000 рублей 

В дежурную часть полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный, повредив запирающие устройства в дверях магазина города Катав-Ивановска, незаконно проник и тайно похитил товар — одежду на сумму около 18 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель, 1986 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.