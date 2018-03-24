Ещё
В Челябинской области мужчина ограбил вещевой магазин на 18000 рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Челябинской области мужчина ограбил вещевой магазин на 18000 рублей 

Уральский меридиан 27 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В дежурную часть полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району обратилась местная жительница, сообщив, что неизвестный, повредив запирающие устройства в дверях магазина города Катав-Ивановска, незаконно проник и тайно похитил товар — одежду на сумму около 18 тысяч рублей.
«В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району по подозрению в совершении преступления установлен и задержан ранее судимый местный житель, 1986 года рождения», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уральский меридиан: последние новости
Челябинская фирма пыталась нелегально вывезти лес в Узбекистан Полиция задержала челябинца обстрелявшего машину «скорой помощи» Тюменец лишился 17 000 рублей при покупке через интернет-сайт
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза485
Васильева спасла умирающего Добронравова21
«ЦРУ готовило переворот в России»480
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть119
Украинцы устали от Украины143
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение