Полиция проверяет видео с избиением охранника школьниками в Сочи

СОЧИ , 24 марта. / ТАСС /. Полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором, предположительно, ученики избивают охранника одной из школ Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой подростки избивают мужчину, предположительно, сотрудника охраны образовательного учреждения.

"По выявленной информации в сети материал зарегистрирован, сотрудники полиции проводят проверку", — сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.

Собеседник агентства добавил, что заявление в полицию по данному факту не поступало.