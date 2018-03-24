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Полиция проверяет видео с избиением охранника школьниками в Сочи
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Полиция проверяет видео с избиением охранника школьниками в Сочи 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Живая Кубань
СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в связи с появлением видео, на котором, предположительно, ученики избивают охранника одной из школ Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой подростки избивают мужчину, предположительно, сотрудника охраны образовательного учреждения.
"По выявленной информации в сети материал зарегистрирован, сотрудники полиции проводят проверку", — сказал ТАСС сотрудник пресс-службы.
Собеседник агентства добавил, что заявление в полицию по данному факту не поступало.
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