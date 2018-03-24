Ещё
Иномарку за 6 млн руб украли у безработного на юго‑западе Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иномарку за 6 млн руб украли у безработного на юго‑западе Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Неизвестный украл автомобиль Mercedes стоимостью 6 миллионов рублей у безработного на юго-западе Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 23 марта в 12:00 в ОМВД от неработающего мужчины поступило сообщение о краже автомобиля по адресу: Ленинский проспект, дом 111.
«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 21:20 22 марта до 12:00 23 марта по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля Mercedes G500, скрылся. Материальный ущерб составил 6 миллионов рублей», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».
РИАМО: последние новости
Экс‑президента холдинга в Москве будут судить за мошенничество на 150 млн рублей Мужчину, напавшего на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, признали невменяемым Завершено расследование дела 3 топ‑менеджеров «МАСТ‑Банка» о хищении более 5,6 млрд руб
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза485
Васильева спасла умирающего Добронравова21
«ЦРУ готовило переворот в России»480
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть119
Украинцы устали от Украины143
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
02:54
«ЦРУ готовило переворот в России»
В мире Политика
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение