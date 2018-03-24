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Житель Удмуртии получил 8 лет тюрьмы за убийство друга из-за увольнения с работы
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Житель Удмуртии получил 8 лет тюрьмы за убийство друга из-за увольнения с работы 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Сарапул. Удмуртия. Житель Удмуртии получил 8 лет тюрьмы за убийство друга из-за увольнения с работы. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, во время ссоры осужденный ударил погибшего ножом в грудь.
По данным ведомства, конфликт между жителем села Северный Сарапульского района и его другом произошел в ночь на 3 августа 2017 года. Тогда мужчина обвинял погибшего в том, что тот не «прикрыл» его перед начальством за прогул, в результате чего его уволили с должности менеджера сети магазинов сантехники.
Нанеся смертельный удар, осужденный не стал вызывать скорую помощь, а затащил мужчину в свою квартиру и выкинул нож. После того как тот скончался от полученной раны, молодой человек скрылся с места преступления.
Отмечается, что во время расследования осужденный признал себя виновным лишь отчасти. Он утверждал, что погибший сам ударился об нож. Однако суд принял сторону обвинения и приговорил его к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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