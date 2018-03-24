Житель Удмуртии получил 8 лет тюрьмы за убийство друга из-за увольнения с работы

Сарапул. Удмуртия . Житель Удмуртии получил 8 лет тюрьмы за убийство друга из-за увольнения с работы. Как сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры, во время ссоры осужденный ударил погибшего ножом в грудь.

По данным ведомства, конфликт между жителем села Северный Сарапульского района и его другом произошел в ночь на 3 августа 2017 года. Тогда мужчина обвинял погибшего в том, что тот не «прикрыл» его перед начальством за прогул, в результате чего его уволили с должности менеджера сети магазинов сантехники.

Нанеся смертельный удар, осужденный не стал вызывать скорую помощь, а затащил мужчину в свою квартиру и выкинул нож. После того как тот скончался от полученной раны, молодой человек скрылся с места преступления.