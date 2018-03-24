Почти 600 г наркотиков нашли на юго‑востоке Москвы

Сотрудники полиции на юго-востоке Москвы нашли два пакета, в которых было обнаружено почти 600 граммов наркотического вещества, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Двадцать второго марта в 20:25 по адресу: Новочеркасский бульвар, 47, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции обнаружено и изъято два пакета из полимерного материала с веществом общей массой 573,93 грамма, которое содержит в своем составе наркотическое средство — мефедрон (4-метилметкатинон)», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту в отношении неустановленных лиц возбуждено уголовное дело.