Жительница Самарской области стала жертвой знакомого 

59-летняя жительница Самарской области не смогла помешать знакомому совершить в ее доме преступление.
Пригласив 46-летнего мужчину в гости, жительница Октябрьска не предполагала, чем закончится застолье с распитием спиртных напитков. В середине вечера ей стало плохо. Когда пенсионерка прилегла отдохнуть, злоумышленник в открытую похитил 14 тысяч рублей, воспользовавшись немощностью хозяйки квартиры. "Неблагодарного гостя" задержали полицейские, к которым обратилась потерпевшая. Однако, по словам подозреваемого, деньги он уже успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.