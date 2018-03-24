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Жительница Самарской области стала жертвой знакомого
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Жительница Самарской области стала жертвой знакомого 

ТРК Губерния 1 час назад
59-летняя жительница Самарской области не смогла помешать знакомому совершить в ее доме преступление.
Пригласив 46-летнего мужчину в гости, жительница Октябрьска не предполагала, чем закончится застолье с распитием спиртных напитков. В середине вечера ей стало плохо. Когда пенсионерка прилегла отдохнуть, злоумышленник в открытую похитил 14 тысяч рублей, воспользовавшись немощностью хозяйки квартиры. "Неблагодарного гостя" задержали полицейские, к которым обратилась потерпевшая. Однако, по словам подозреваемого, деньги он уже успел потратить. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
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