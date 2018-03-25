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В Самарской области женщина из ревности избила подругу
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В Самарской области женщина из ревности избила подругу 

АиФ-Самара 2 часа назад
Фото: АиФ-Самара
В полицию Приволжского района поступило сообщение из центральной районной больницы. Врачи рассказали, что к ним доставили 30-летнюю женщину с травмой головы.
Стражи порядка выяснили, что пострадала женщина в собственнйо квартире.
«Опросив свидетеля преступления — её сожителя, сотрудники органов внутренних дел восстановили последовательность событий. Как выяснилось, в гости к ним пришла приятельница. В ходе распития спиртных напитков между женщинами на почве ревности возник конфликт. Во время выяснения отношений подозреваемая схватила табурет и ударила им потерпевшую по голове», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Подозреваемую задержали у неё дома. Женщина созналась в нападении. По информации полицейских, 29-летняя женщина нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
В МВД возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.
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