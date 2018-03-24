Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оставшейся без отопления семьи под Красноярском

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отключения отопления в доме, где проживала многодетная мать с детьми. Об этом сообщается на сайте СК.

"Накануне в передаче на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что мать четырех детей из Красноярского края в 2015 году лишилась единственного жилья из-за его умышленного поджога бывшим сожителем… женщине и ее малолетним детям для временного проживания было предоставлено жилье, отапливаемое только электричеством. По причине тяжелого материального положения многодетная мать своевременно не оплатила коммунальные услуги, из-за этого глава Парнинского сельского совета в зимнее время года отключил квартиру от общей электрической сети, тем самым лишив женщину и ее малолетних детей способа обогрева жилища", — говорится в сообщении.

Бастрыкин поручил после проверки решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за халатность должностных лиц, пренебрегших правами детей.