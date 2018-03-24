Ещё
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оставшейся без отопления семьи под Красноярском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за оставшейся без отопления семьи под Красноярском 

Газета.Ru 45 минут назад
Фото: ТАСС
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту отключения отопления в доме, где проживала многодетная мать с детьми. Об этом сообщается на сайте СК.
"Накануне в передаче на одном из федеральных телеканалов сообщалось, что мать четырех детей из Красноярского края в 2015 году лишилась единственного жилья из-за его умышленного поджога бывшим сожителем… женщине и ее малолетним детям для временного проживания было предоставлено жилье, отапливаемое только электричеством. По причине тяжелого материального положения многодетная мать своевременно не оплатила коммунальные услуги, из-за этого глава Парнинского сельского совета в зимнее время года отключил квартиру от общей электрической сети, тем самым лишив женщину и ее малолетних детей способа обогрева жилища", — говорится в сообщении.
Бастрыкин поручил после проверки решить вопрос о привлечении к уголовной ответственности за халатность должностных лиц, пренебрегших правами детей.
Газета.Ru: последние новости
Макрон рассказал о жертвах теракта на юге Франции Благотворители из Курска изнасиловали волонтера из-за умершего кота В Челябинске машина скорой помощи попала под обстрел
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымским мостом нависла угроза217
«ЦРУ готовило переворот в России»399
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»84
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть65
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину481
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:55
Звезда «Дома-2» лишилась зрения
Шоу-бизнес
01:03
Проигравший спор Грудинин сбрил усы
Политика
00:14
Новейший российский БТР нырнул под воду и всплыл
Оружие Армия
00:56
«What is going on»: Басков против Оззи Осборна
Шоу-бизнес Другое
00:56
Рак выкурил сигареты на банке пива
Общество
00:48
Российский бомбардировщик Ту-160 станет «кошмаром НАТО»
Оружие Армия
00:35
США пытаются противостоять российским ракетам
США Армия
06:11
Названы сроки реализации новой программы Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение