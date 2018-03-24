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В Пензенской области таксист украл кошелек пассажирки
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В Пензенской области таксист украл кошелек пассажирки 

PNZdrive 56 минут назад
Фото: PNZdrive
Жительница Пензенской области лишилась сбережений после поездки в такси. О совершенном преступлении 38-летняя женщина сообщила в полицию Пензенского района.
По словам заявительницы, она решила воспользоваться услугами службы такси, чтобы добраться до своего дома в селе Богословка. В салоне автомобиля, водитель которого принял заказ, пассажирка забыла кошелек, впоследствии похищенный неизвестным лицом. В кошельке находилось 23 тысячи рублей и четыре банковские карты. Стражи порядка незамедлительно приступили к расследованию инцидента.
«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 37-летнего водителя такси. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской облатси.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело.
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