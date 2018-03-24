В Пензенской области таксист украл кошелек пассажирки

Жительница Пензенской области лишилась сбережений после поездки в такси. О совершенном преступлении 38-летняя женщина сообщила в полицию Пензенского района.

По словам заявительницы, она решила воспользоваться услугами службы такси, чтобы добраться до своего дома в селе Богословка. В салоне автомобиля, водитель которого принял заказ, пассажирка забыла кошелек, впоследствии похищенный неизвестным лицом. В кошельке находилось 23 тысячи рублей и четыре банковские карты. Стражи порядка незамедлительно приступили к расследованию инцидента.

«Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили причастность к совершению преступления 37-летнего водителя такси. Он признался в содеянном», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Пензенской облатси.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело.