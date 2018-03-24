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Алкоголь заставил обокрасть пенсионера
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Алкоголь заставил обокрасть пенсионера 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса privet-rostov.ru  И чего только не случается в подъездах: молодёжь распивает спиртное, соседи постоянно курят и мусорят, но вот грабежи там случаются не так уж и часто. Случай произошёл в одном из многоквартирных домов в Кольчугино. Возвращавшегося с прогулки домой 64-летнего пенсионер ограбили прямо на лестничной клетке. Да ещё и грабителем оказался не здоровый амбал, а 30-летняя местная жительница. За помощью мужчина обратился в полицию.
По горячим следам злоумышленницу задержали. Оказалось, что ранее судимая жительница Кольчугино «тусовалась» в том самом подъезде. Одурманенная алкоголем она спускалась к выходу и увидела пенсионера. Внезапно набросилась на него, расцарапала лицо и похитила 2,5 тысячи рублей.
Грабительницу задержали на улице города, с признаками алкогольного опьянения. Женщина полностью признала свою вину. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье — грабёж.
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