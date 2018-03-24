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В Красноярском крае конфликт из-за цепочки чуть не перерос в поножовщину
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В Красноярском крае конфликт из-за цепочки чуть не перерос в поножовщину 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярском крае конфликт между двумя женщинами чуть не перерос в поножовщину, сообщили в ГУ МВД по краю.
Инцидент произошел в Лесосибирске. Полицейских вызвали обеспокоенные соседи, которые услышали крики о помощи. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал женщину, выбегающую из квартиры. Задержанная пояснила, что пришла в гости к знакомой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница, угрожая ножом, попыталась забрать золотую цепочку и кошелек.
По данному факту возбуждено уголовное дело. За разбой подозреваемой грозит до 10 лет. В ближайшее время она предстанет перед судом.
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