В Красноярском крае конфликт из-за цепочки чуть не перерос в поножовщину

Красноярском крае конфликт между двумя женщинами чуть не перерос в поножовщину, сообщили в ГУ МВД по краю. Инцидент произошел в Лесосибирске . Полицейских вызвали обеспокоенные соседи, которые услышали крики о помощи. Прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы задержал женщину, выбегающую из квартиры. Задержанная пояснила, что пришла в гости к знакомой. Между ними произошел конфликт, в ходе которого злоумышленница, угрожая ножом, попыталась забрать золотую цепочку и кошелек. По данному факту возбуждено уголовное дело. За разбой подозреваемой грозит до 10 лет. В ближайшее время она предстанет перед судом.