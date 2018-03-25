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В Волгоградской области мужчина подстрелил обидчика из охотничьего ружья
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В Волгоградской области мужчина подстрелил обидчика из охотничьего ружья 

ria34.ru 55 минут назад
Фото: ria34.ru
В городе Палласовка Волгоградской области мужчина во время драки прострелил ногу своему обидчику.
Как сообщили РИА34 в региональном Главке МВД, в одну из больниц Палласовского района с огнестрельным ранением правой голени попал 35-летний местный житель.
— Пострадавший рассказал, что прогуливаясь в вечернее время с товарищем, у одного из домов они увидели стоящих мужчин. Между ними безо всякой причины началась словесная перепалка, перешедшая в драку, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. — Во время потасовки хозяин дома получил удар стеклянной бутылкой по голове. После этого он забежал во двор, взял охотничье ружье и дважды выстрелил в направлении дерущихся. Одного из них он ранил.
Задержанный свою вину признал частично. Житель Палласовки рассказал, что вовсе не хотел никого ранить. Стрелял он в землю, а ранение причинил случайно.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».
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