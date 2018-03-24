Ставрополец нарушил закон, изготовив обрез из охотничьего ружья

Во время доследственной проверки мужчина пояснил, что ружье он нашел в районе одного из кладбищ краевого центра, а затем изготовил из него обрез.

В ходе обыска оперативниками изъяты приспособления, используемые для незаконного изготовления оружия.

Умелец сейчас находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.

Это прописано в постановлении правительства Ставропольского края.