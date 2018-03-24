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Ставрополец нарушил закон, изготовив обрез из охотничьего ружья
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Ставрополец нарушил закон, изготовив обрез из охотничьего ружья 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Жителя Ставрополя обвиняют в незаконном изготовлении и хранении оружия, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Во время доследственной проверки мужчина пояснил, что ружье он нашел в районе одного из кладбищ краевого центра, а затем изготовил из него обрез.
В ходе обыска оперативниками изъяты приспособления, используемые для незаконного изготовления оружия.
Умелец сейчас находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что граждане, добровольно сдавшие оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, не только освобождаются от уголовной и административной ответственности, но и могут рассчитывать на денежное вознаграждение.
Это прописано в постановлении правительства Ставропольского края.
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