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В Жигулевске в суд направлено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков
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В Жигулевске в суд направлено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков 

Волга Ньюс 1 час назад
Из материалов уголовного дела следует, что в феврале текущего года сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была задержана 35-летняя жительница города Тольятти. При личном досмотре в присутствии понятых у женщины в нижнем белье был обнаружен и изъят пластиковый флакон, в котором находилась жидкость сероватого цвета. Изъятое полицейские направили на экспертизу. Согласно заключению эксперта, во флаконе содержалось наркотическое средство дезоморфин. Задержанная призналась, что вещество она изготовила сама и хранила его в целях личного употребления. Женщина пояснила стражам правопорядка, что является наркозависимой. По предварительным данным, в домашней аптечке она нашла лекарственные препараты, принадлежащие ее матери, также у нее имелись все необходимые для приготовления наркотического средства предметы и вещества. Чтобы у родственников не возникло вопросов, подозреваемая собрала все необходимые предметы и приехала в Жигулевск, где в одном из заброшенных гаражей изготовила наркотическое средство. В момент задержания она направлялась домой, чтобы употребить наркотик.
По информации оперативников, ранее подозреваемая уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
В настоящее время уголовное дело по обвинению жительницы Тольятти в приготовлении и хранении наркотических средств без цели сбыта завершено и направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
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