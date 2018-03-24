По собственному рецепту: в Жигулевске перед судом предстанет 35-летняя наркозависимая 

В Жигулевске следователи отправили в суд уголовное дело в отношении жительницы Тольятти. Ее подозревают в незаконном изготовлении наркотиков.
— В феврале этого года женщину задержали стражи порядка, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Во время досмотра в нижнем белье правоохранители нашли пластиковый флакон с сероватой жидкостью. Экспертиза показала, что это дезоморфин.
Женщина призналась, что сама сделала наркотик. Необходимые ингредиенты она нашла в аптечке у своей матери. Чтобы не вызывать подозрение у родственников, злоумышленница уехала в Жигулевск. Здесь она нашла заброшенный гараж, который превратила в лабораторию.
В отношении наркодилера стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.