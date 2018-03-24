Ещё
По собственному рецепту: в Жигулевске перед судом предстанет 35-летняя наркозависимая
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп готовится выслать российских дипломатов
Трамп готовится выслать российских дипломатов

По собственному рецепту: в Жигулевске перед судом предстанет 35-летняя наркозависимая 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В Жигулевске следователи отправили в суд уголовное дело в отношении жительницы Тольятти. Ее подозревают в незаконном изготовлении наркотиков.
— В феврале этого года женщину задержали стражи порядка, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области. — Во время досмотра в нижнем белье правоохранители нашли пластиковый флакон с сероватой жидкостью. Экспертиза показала, что это дезоморфин.
Женщина призналась, что сама сделала наркотик. Необходимые ингредиенты она нашла в аптечке у своей матери. Чтобы не вызывать подозрение у родственников, злоумышленница уехала в Жигулевск. Здесь она нашла заброшенный гараж, который превратила в лабораторию.
В отношении наркодилера стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотиков». Ей грозит до 10 лет лишения свободы.
63.ru: последние новости
Выпал с 15 этажа: следователи устанавливают детали гибели подростка в Тольятти В Отрадном местный житель украл у друга 9500 рублей Прятали героин в женской сумочке: полицейские нашли 1,5 кг наркотиков в самарской квартире
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями397
Над Крымским мостом нависла угроза571
Васильева спасла умирающего Добронравова39
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Смелые фото «русской Кардашьян» взорвали Сеть145
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение