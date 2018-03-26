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Жительницу Челябинской области осудили за убийство новорожденного сына
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Жительницу Челябинской области осудили за убийство новорожденного сына 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Суд приговорил жительницу Челябинской области, которая задушила новорожденного сына, к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области.
По данным следствия, днем 14 января в квартире дома города Снежинск было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками удушения. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении, уточняет следствие.
"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летней жительницы города Снежинск, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)… Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы", — говорится в сообщении.
Как отмечается, при вынесении приговора и назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие четырех несовершеннолетних детей и явку с повинной. Также суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления и занятость женщины общественно-полезным трудом.
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