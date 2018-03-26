Жительницу Челябинской области осудили за убийство новорожденного сына

По данным следствия, днем 14 января в квартире дома города Снежинск было обнаружено тело новорожденного мальчика с признаками удушения. Мать ребенка пояснила, что у нее произошли домашние роды, после чего она задушила младенца, так как находится в тяжелом материальном положении, уточняет следствие.

"Собранные… доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 42-летней жительницы города Снежинск, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка)… Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 3 лет ограничения свободы", — говорится в сообщении.

Как отмечается, при вынесении приговора и назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие четырех несовершеннолетних детей и явку с повинной. Также суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления и занятость женщины общественно-полезным трудом.