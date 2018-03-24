Убил собутыльника, прямо во время застолья.

Сейчас идет расследование уголовного дела по факту убийства. Подозреваемым является местный житель Карелии 49 лет.

Как предполагает следствие, в этом месяце, мужчина был в гостях у своего знакомого, где они распивали алкоголь, в поселке Рабочеостровск Кемского района. Когда пир был в самом разгаре хозяин и обвиняемым поссорили, в следствии чего один схватился за нож и напал на второго. Обвиняемые нанес многочисленные удары ножом своему знакомому, мужчина скончался там же.

выяснили, что обвиняемый был ранее судим. Следователь направил ходатайство в суд, с прошением взять под стражу мужчину. все свидетели которые проходили по делу опрошены. Сейчас будут проводиться следственные ЭКСПЕРИМЕНТЫ, так же назначена судмедэкспертиза.

— говорится в сообщение карельского следкома.