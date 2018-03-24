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Убил собутыльника, прямо во время застолья.
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Убил собутыльника, прямо во время застолья. 

Карельские вести 2 часа назад
Сейчас идет расследование уголовного дела по факту убийства. Подозреваемым является местный житель Карелии 49 лет.
Как предполагает следствие, в этом месяце, мужчина был в гостях у своего знакомого, где они распивали алкоголь, в поселке Рабочеостровск Кемского района. Когда пир был в самом разгаре хозяин и обвиняемым поссорили, в следствии чего один схватился за нож и напал на второго. Обвиняемые нанес многочисленные удары ножом своему знакомому, мужчина скончался там же.
выяснили, что обвиняемый был ранее судим. Следователь направил ходатайство в суд, с прошением взять под стражу мужчину. все свидетели которые проходили по делу опрошены. Сейчас будут проводиться следственные ЭКСПЕРИМЕНТЫ, так же назначена судмедэкспертиза.
— говорится в сообщение карельского следкома.
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